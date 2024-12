Atuações de Fuentes no fim do Brasileirão deixam boa impressão no Fluminense

Ao longo da temporada, o Fluminense teve dificuldade para ser assertivo nas contratações, sobretudo no primeiro semestre. Na janela de transferências do meio do ano, porém, o Tricolor trouxe de volta o ídolo Thiago Silva e o iluminado Kevin Serna. Além deles, um atleta deixou ótima impressão nas duas últimas e decisivas rodadas do Brasileirão: Gabriel Fuentes.

Aos 27 anos, o jogador não teve muitas chances sob o comando de Mano Menezes, mas despontou entre os titulares diante de Cuiabá, no Maracanã, e Palmeiras, no Allianz Parque. O colombiano teve boas atuações tanto no apoio quanto na marcação e mostrou que pode ser uma boa opção para a posição em 2025.

Linha no horizonte em meio à irregularidade da posição

Afinal, durante a temporada, os laterais do elenco não conseguiram engrenar e ter regularidade, sobretudo os do lado esquerdo. Marcelo foi novamente o titular, porém teve atuações irregulares e problemas físicos constantes. Em outubro, ele rescindiu com o clube antes mesmo de encerrar o ano por causa do atrito com Mano Menezes durante o duelo com o Grêmio, no Maracanã.

Diogo Barbosa, por sua vez, também teve inúmeras chances, entretanto não agradou parte da torcida e tem contrato até o fim de 2024. Mesmo quando o ídolo tricolor ainda estava no elenco, o lateral emendou partidas inteiras, mas também não teve regularidade.

Gabriel Fuentes, que estava no Junior Barranquilla-COL, chegou em setembro e assinou vínculo em definitivo com o Tricolor até agosto de 2028. Em 2023, foi emprestado para o Real Zaragoza, da Espanha, onde atuou por uma temporada. Na volta ao clube colombiano, atuou na última Libertadores e chamou a atenção da diretoria do Fluminense.

Diante do Dourado, foi uma boa opção ofensiva para fazer o corredor e buscar a tabela ou o cruzamento. Agradou tanto que permaneceu entre os onze iniciais no Allianz Parque, jogo que sacramentou a permanência do Tricolor na primeira divisão. Mesmo tendo duelos individuais com o rápido Estêvão, deu conta do recado na marcação e mostrou que pode ser ótima opção para 2025.

