Barca do Botafogo: sete nomes de saída para 2025

Com o fim da temporada 2024 consagrada com as conquistas da Copa Libertadores em novembro e Campeonato Brasileiro no último domingo (8), o Botafogo já começa a pensar no próximo ano. Assim, sete jogadores estão de saída do clube.

Com o contrato válido até o fim de dezembro, segundo o FogãoNET, o lateral Marçal, o atacante Óscar Romero, o volante Tchê Tchê e o meia Eduardo não terão o vínculo estendido. Assim, o quarteto já se despediu dos companheiros na derrota para o Pachuca, em Doha, no Qatar.

Além disso, Adryelson e Pablo retornam aos seus clubes após o fim dos empréstimos. Então, os zagueiros voltam para o Lyon, da França, e Flamengo, respectivamente. Com um discurso de despedida na última quarta-feira (11), Thiago Almada confirmou que também não fica no Glorioso. O meia admitiu o acordo de permanência no Rio de Janeiro por seis meses, e posteriormente, ida para o Lyon.

O técnico Artur Jorge, além dos jogadores Luiz Henrique e Igor Jesus estão com o futuro em aberto no Botafogo. O treinador comentou sobre a indefinição após a eliminação na Copa Intercontinental: “Neste momento, é importante sanarmos um pouquinho as emoções, para que depois, racionalmente, possamos tomar a melhor decisão”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.