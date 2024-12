Botafogo em busca de novo patrocinador máster

Após uma parceria de sucesso entre Botafogo e Parimatch, culminada com as taças da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, o clube busca um novo patrocinador máster. Assim, no último domingo (8), antes do confronto decisivo do torneio nacional, a empresa publicou nas redes sociais uma mensagem em tom de despedida.

“Uma parceria de dois anos que chega à sua reta final. “Perfect Match”, ou como a gente gosta de falar nas arquibancadas, “A União Perfeita”. Então a Parimatch hoje estampa no uniforme do Glorioso a marca do nosso agradecimento. E vamos para mais uma batalha pela frente neste domingo, em busca de mais uma conquista”, escreveu.

Botafogo conversa com outras casas de apostas

Assim, após a vitória sobre o São Paulo e confirmação do título, o CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda, falou sobre o fim do ciclo. Então, o diretor celebrou a parceira e também projetou o próximo acordo para o início de 2025 que, possivelmente, será com outra casa de apostas.

“Foram dois anos que eles compraram o nosso projeto, quando a gente não era nada, quando a gente só tinha um powerpoint pra mostrar e um plano de crescimento, e eles compraram essa ideia. Então hoje, estamos levantando o troféu juntos. Acho que não tem como ter tido mais sucesso possível do que essa união Parimatch e Botafogo”, disse ao canal “Opinião Fogo Play”.

“Para o ano que vem, obviamente, a gente está em conversas com várias empresas, obviamente casas de apostas, que é onde está a maior atratividade hoje em dia para os clubes. A gente tem conversado bastante, eu tenho me envolvido pessoalmente junto ao diretor comercial do clube, o Rafael Ganem, e espero ter alguma coisa para anunciar até o fim do ano, para começar já 2025 com uma nova parceria”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.