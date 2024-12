Pogba brinca sobre vir ao Corinthians: ‘Quero jogar com Memphis’

O sucesso de Memphis Depay no Corinthians vem atraindo não só os olhares dos brasileiros, que querem ver o holandês jogando. O atacante também vem atraindo a atenção do mundo todo e até de jogadores campeões de Copa do Mundo. Como é o caso do meio-campista francês Paul Pogba.

Em entrevista ao programa The Noite, do apresentador Danilo Gentilli, o influencer Luva de Pedreiro fez uma ligação de vídeo com Pogba. Na conversa, o francês foi questionado da possibilidade de jogar no Corinthians e quanto ele gostaria de receber para vir atuar no Brasil. O meia, bem-humorado, disse que apenas gostaria de jogar com Memphis.

“Nada, zero. Quero jogar com Memphis!”, respondeu Pogba.

Pogba está livre no mercado após rescisão de contrato com a Juventus, da Itália. Contudo, ele está cumprindo punição de uso de doping até março de 2025. O francês atuou com Memphis no Manchester United, nos anos de 2016 e 2017. Ambos ficaram amigos depois da passagem pelo clube da Inglaterra.

O sucesso de Memphis Depay e a perspectiva de um 2025 promissor animam o Corinthians para arriscar na próxima temporada. Afinal, com a disputa da Libertadores e o crescimento do holandês, o Timão espera conseguir atrair outros jogadores de calibre mundial para vir atuar no Parque São Jorge.

Apesar das dificuldades financeiras e da incerteza sobre a continuidade de Augusto Melo na presidência, o Corinthians tem traçado um audacioso plano para os próximos anos. Aliás, a ideia é ter um reforço de peso por ano e manter o elenco competitivo em todas as temporadas. Assim, Pogba não aparece como totalmente descartado no Timão.

