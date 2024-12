Dudu assina rescisão e não é mais jogador do Palmeiras

Dudu não é mais jogador do Palmeiras. Nesta quinta-feira (12/12), o atacante assinou sua rescisão de contrato com o Verdão e se despede do clube após 10 anos. Ele tinha contrato com o Alviverde até o final de 2025, mas ambas as partes enxergaram que seria melhor encerrar o acordo com antecedência.

O jogador chegou a um entendimento para a rescisão de contrato com o clube paulista, sem que prosperasse qualquer pendência de débitos entre as partes. O departamento jurídico alviverde se cercou de todos os lados e, ao mesmo tempo em que o clube não receberá valores pela transferência, não terá transtorno com custos.

Dudu deve ir ao Cruzeiro

O destino de Dudu deve ser o Cruzeiro. Na última janela de transferências, no meio de ano, a Raposa ofereceu 4 milhões de dólares (quase R$ 24 milhões) ao Verdão, mas a transação foi desfeita antes da assinatura do contrato. Agora, o clube celeste, enfim, deve ter o retorno do atacante.

A situação entre Cruzeiro e Dudu também já está definida. Se em agosto passado a proposta salarial era superior a R$ 2,5 milhões mensais, batendo, portanto, os R$ 2,1 milhões que recebia no Allianz Parque, dessa vez, o atacante chegará à capital mineira com vencimentos inferiores aos que receberia no meio do ano. Afinal, ele irá ganhar por volta de R$ 1,7 milhão mensais a partir de janeiro do ano que vem.

A aceitação do atleta, apesar da redução salarial, se dá por dois motivos: Dudu sabe que seguiria sem espaço com Abel Ferreira no próximo ano. Além disso, vê com ótimos olhos o projeto da Raposa voltado para faturar títulos de expressão no cenário nacional e sul-americano.

O fim do relacionamento entre atacante e Palmeiras

Depois de ficar praticamente um ano fora por conta de uma lesão em um dos joelhos, o camisa 7 preparava-se para a volta aos campos. Contudo, ele foi pelo Cruzeiro como reforço, no meio do ano. Após muitas críticas da torcida palmeirense, o atacante recuou e decidiu permanecer na Academia de Futebol.

As partes tentaram aparar as arestas depois do caso, mas a relação não foi a mesma. Houve, ainda, a possibilidade de troca entre Dudu e Gabigol, só que o negócio com o Flamengo acabou falhando.

Desde então, o clima de Dudu no Palmeiras não é dos melhores. Ele teve algum lampejo de voltar ao que era antes no Campeonato Brasileiro, quando teve participações decisivas nos duelos contra o Atlético-MG e Grêmio. Naqueles embates, ajudou a garantir a vitória do Verdão.

Dudu está eternizado na história do Palmeiras. Afinal, o camisa 7 é um dos maiores campeões da história do Verdão com 12 títulos. Além disso, é um dos recordista de jogos (205), vitórias (144) e assistências (50) do Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.