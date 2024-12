Saiba quem é Amanda Araújo, mãe do primeiro filho de Richarlison

Richarlison e Amanda Araújo anunciaram gravidez na noite da terça-feira (10) nas redes sociais. Apesar de pouco conhecida no meio esportivo, a mãe do primeiro filho do atleta reúne mais de 500 mil seguidores no Instagram com conteúdos de beleza e viagens. O casal oficializou o romance em maio.

Natural de Londrina, no Paraná, Amanda Araújo, de 21 anos, se mudou para Inglaterra pouco tempo depois da oficialização do namoro com Richarlison. O namorado atua pelo Tottenham Hotspur desde julho de 2022 e tem contrato até junho de 2027.

“Agora somos três”, anunciou o casal em publicação nesta semana. A notícia repercutiu no meio esportivos e nomes como Neymar parabenizaram o atacante.

Mais sobre Amanda Araújo

A jovem de 21 anos trancou a faculdade de direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, para se mudar do país. Amanda deixou o Brasil em setembro, quatro meses depois de assumir seu namoro com o jogador da Seleção.

O foco de Amanda, que também atua como modelo, está todo voltado à carreira de influencer neste momento. Ela já superou a marca de 500 mil seguidores com conteúdos relacionados a viagens, dicas de beleza e ensaios fotográficos. Há, ainda, um perfil no estilo ‘daily’ para um público menor e mais próximo, com 90 mil contas.

Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

O número mais significativo de Amanda, porém, está na conta do TikTok. A influencer acumula quase um milhão de seguidores na plataforma e, inclusive, faz declarações ao amado em vídeos.

“Estava de saco cheio de amor, pensei ter cansado, aí te encontrei”.

Richarlison

Rumores apontam que o atacante, que pertence ao Tottenham, está no radar de clubes da Elite do futebol brasileiro. Fluminense e Palmeiras figuram entre os possíveis interessados na transferência do atacante.

No Tottenham Hotspur desde 2022, o atleta soma 73 jogos e 25 participações em gols do clube inglês. O atacante marcou 16 tentos e contribuiu com nove assistências em 3.377 minutos jogados em quase três temporadas completas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.