Gustavo Scarpa inaugura pista de skate, alvo de denúncias, no interior de São Paulo

Gustavo Scarpa ignorou as polêmicas e inaugurou a pista de skate que leva seu nome, em Hortolândia, no interior de São Paulo, na última terça-feira (11). O meia do Atlético-MG recebeu uma série de denúncias trabalhistas de colaboradores durante a construção do espaço – que era o sonho do atleta.

O evento de inauguração, em sua cidade natal, reuniu amigos e skatistas do ciclo de Scarpa. O meia usou recursos próprios para construção da pista, que visa incentivar jovens ao esporte. O jogador nunca escondeu sua admiração pelo skatismo e o faz como hobby.

A obra só ocorreu graças à doação do terreno por parte da prefeitura local e recebe o nome de “Pista de Skate Gustavo Scarpa” . O projeto aconteceu a partir da parceria com a empresa PUG Skateparks – especializada em construções do tipo no país.

Denúncias

Mário Dias Santana, envolvido na obra promovida pelo Instituto do meia, alegou condições insalubres de trabalho durante a obra e cobra indenização de R$ 156 mil do jogador. O pedreiro alega ter recebido menos que o acordado por um trabalhado sem registro formal e em molesto.

Defesa de Gustavo Scarpa

O atleta se referiu às acusações como tentativa de tirar ”proveito do trabalho” e fez críticas à imprensa, que o questionou sobre o tema. “Para ajustar o Instituto a pagar pela obra, ninguém se prontificou”, dizia um trecho da nota.

“(…) Mas gostaria de avisar que já me manifestei à Justiça e sigo aguardando o próximos passos. Infelizmente o que não falta é gente maldosa querendo tirar proveito do trabalho dos outros…sem novidades. O nosso principal objetivo é incentivar o esporte e, sobretudo, dar suporte aos adolescentes e crianças da região de Hortolândia e cidades vizinhas (…)”, apontou outro trecho.

