Polivalência pode ajudar Internacional na montagem do elenco para 2025

O Internacional observa todos os cenários possíveis ao desenvolver o seu planejamento para 2025. Também pela sua condição financeira que não permite altos investimentos em contratações. Assim, Roger Machado analisa se os atletas do elenco têm capacidade de serem polivalentes. Ou sejam, consigam apresentar bom desempenho em outras posições. Tal situação ocorreu com a experiência positiva ao improvisar o volante Bruno Gomes na lateral direita.

Vale relembrar que o camisa 15 retornou ao Colorado no início do ano a pedido de Eduardo Coudet. Antes, o meio-campista teve passagem pelo Coritiba, primeiro por empréstimo e depois em definitivo. Entretanto, em um primeiro momento, como volante, sofria com a forte concorrência de Aránguiz, que ainda estava no clube, Bruno Henrique, Fernando e Thiago Maia.

Após a demissão do treinador argentino, o clube sofreu com a carência de opções na lateral direita, já que Hugo Mallo e o clube não chegaram a um acordo para a renovação contratual. Além disso, Bustos foi vendido para o River Plate. Sem opções, o novo comandante, Roger Machado, questionou se Bruno Gomes concordava em se aventurar na nova posição.

Bruno Gomes é exemplo a ser seguido no Internacional

Mesmo assim, o Colorado se movimentou no mercado e contratou Braian Aguirre, em definitivo, junto ao Lanús, e Nathan por empréstimo em acordo com o Santos. Bruno Gomes respondeu bem ao desafio e se consolidou como lateral-direito. De tal modo que Braian Aguirre estreou pelo Inter somente três meses depois da sua chegada.

A propósito, o camisa 15 foi o um dos atletas mais utilizados na temporada, com 43 partidas dos 64 compromissos da equipe em 2024. Na era “Roger Machado”, ao lado de Bruno Henrique, eles atuaram em 25 dos 26 jogos que o treinador esteve no comando. Porém, Bruno Gomes foi titular em 22 ocasiões e o seu companheiro, em 11. Ele ajudou também a equipe com dois gols e duas assistências.

Tanto o treinador como o volante estão satisfeitos com este novo cenário, primeiro pela resposta positiva, como na regularidade em boas atuações. Por isso, Roger tenta identificar outros exemplos dentro do elenco. Simultaneamente, o técnico trabalha em conjunto com a diretoria para encontrar possíveis alvos. Afinal, entende-se que há a necessidade de qualificar o grupo para a próxima temporada e elevar o nível de competitividade. No atual cenário, a prioridade é a contratação de um zagueiro, com alguns alvos já mapeados, e a manutenção do lateral-esquerdo Bernabei.

