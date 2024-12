Marcelo acompanha jogo do filho pelo Fluminense em ‘estádio raiz’

Atualmente sem clube, o lateral-esquerdo Marcelo aproveita o tempo livre para seguir os jogos do filho na base do Fluminense. Na última semana, o jogador esteve no estádio do Olaria e mostrou empolgação na arquibancada ‘raiz’ da Rua Bariri, na Zona Norte do Rio. Os registros viralizaram nesta quinta-feira (12).

Marcelo esteve no local para o jogo de Lian, seu filho mais novo, que atua no sub-9 do Tricolor. Na imagens, é possível identificar o jogador indo de um lado para o outro na arquibancada, junto a outros torcedores do Fluminense. E o astro se mostrou pé-quente, já que a equipe de Laranjeiras bateu o Vasco por 2 a 1 e faturou o título carioca da categoria.

Confira o momento:

VEJA: Marcelo no meio da galera enquanto assiste ao jogo do filho Liam, atleta das categorias de base do Fluminense. pic.twitter.com/aglWRGVTif — FluMídia (@flumidiaoficial) December 12, 2024

A presença de Marcelo na Bariri foi registrada ainda no perfil oficial do Olaria, que publicou uma foto do jogador ao lado de Lenivaldo Silva, presidente do clube do subúrbio carioca.

Uma publicação compartilhada por Olaria Atlético Clube (@olaria_ac)

Desde que deixou o Fluminense, o lateral-esquerdo ainda não anunciou o seu próximo destino. A expectativa é que com o fim da temporada no Brasil, Marcelo defina o seu futuro a partir de janeiro de 2025.

Fora do Fluminense, Marcelo estreita laços com o América-RN

Além de acompanhar o filho, Marcelo também tem desenvolvido seu lado empresarial. Ele é um dos sócios do Grupo Doze, que investiu na SAF do América-RN, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

O jogador, inclusive, virou garoto-propaganda da nova campanha de sócio-torcedor do clube potiguar.

