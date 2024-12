Justiça derruba liminar que suspendia votação de impeachment no Corinthians

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) derrubou, na tarde desta quinta-feira (12), a liminar que suspendeu a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. O pleito com os conselheiros deveria ter acontecido no último dia 02 de dezembro e foi impedido pelo instrumento do mandatário do Corinthians.

Os desembargadores do TJ-SP, ao analisarem o recurso de Augusto Melo, negaram o provimento da liminar. A relatora Clara Maria Araújo Xavier, que havia suspendido a votação, cancelou o efeito suspensivo do pedido de impeachment.

Com isso, o Conselho Deliberativo do Corinthians está liberado para remarcar a votação do pedido de Impeachment. A tendência é que a nova reunião aconteça apenas no ano que vem. 90 conselheiros fizeram o pedido, que tem como base irregularidades no contrato do Timão com a antiga patrocinadora máster, VaideBet

Caso os conselheiros votem a favor do impeachment, Augusto Melo deixará a presidência de forma provisória. Depois, os sócios do clube social do Timão definirão a situação em uma segunda votação.

