Vasco tenta contratação do técnico Renato Gaúcho para 2025

Anda em busca de técnico para a temporada 2025, o Vasco agora mira a contratação de Renato Gaúcho. A diretoria fez contato direto com o treinador, de 62 anos, que não renovou com o Grêmio e está livre no mercado. A informação inicial é do ‘ge’.

O clube fez sondagem e depois formalizou o interesse em contratá-lo. Ele pediu tempo para avaliar a possibilidade e ficou de dar uma resposta até o fim de semana.

O Vasco entende que precisa buscar um técnico que tenha experiência no futebol brasileiro. O clube não vai apostar em profissionais estrangeiros que nunca trabalharam no país, como foi o caso recente de Álvaro Pacheco, por exemplo.

O clube, aliás, tem pressa para definir. cargo estava sendo ocupado interinamente por Felipe, o ”Maestro”. Ele comandou o time nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, após a demissão de Rafael Paiva, e, apesar dos quase 80% de aproveitamento (duas vitórias e um empate), afirmou que voltará a ser diretor-técnico no próximo ano.

Renato já treinou o Vasco

Renato, aliás, já teve duas passagens como treinador pelo Vasco. Em 2006, foi vice-campeão da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão em sexto lugar. Já em 2008, ele foi o técnico da equipe na reta final da campanha que culminou no primeiro rebaixamento do clube. Ele, afinal, comandou o time-cruzmaltino ao todo em 115 partidas.

