Botafogo pedirá ressarcimento para empresa que fretou avião dos Patriots

O Botafogo não ficou satisfeito com a aeronave que transportou a delegação ao Qatar para a Copa Intercontinental. Assim, o clube entrará com uma representação contra a Omni Air International, empresa de taxi aéreo que foi responsável por intermediar o fretamento do avião do New England Patriots.

LEIA MAIS: Veja detalhes do avião que levou o Botafogo ao Qatar e recebeu reclamações

O clube argumenta que pagou por um veículo com 100% de assentos reclináveis. Contudo, a aeronave do time da NFL, principal liga de futebol americano do mundo, só tinha duas cadeiras que deitavam totalmente.

A situação gerou grande estresse e descontentamento antes do embarque. Entretano, não houve tempo para mudar o voo de carreira, e a delegação viajou no avião dos Patriots por falta de opção viável. Inclusive, após a derrota, o zagueiro Barboza falou sobre o impacto da viagem no desempenho dos jogadores contra o Pachuca e criticou o avião escolhido para a ida ao Qatar.

“Muito difícil. O avião era ruim. Não conseguimos viajar da melhor maneira. Chegamos há dois dias e dormimos muito pouco. E estes detalhes custam caro no fim. Não há corpo que aguente. É muto jogo e pouco tempo. Tentamos, brigamos e não conseguimos”, disse, em entrevista à CazéTV.

Na volta, porém, o Botafogo solicitou um avião fretado com 100% das cadeiras reclináveis. No entanto, alguns jogadores, como Luiz Henrique e Marlon Freitas, deixaram Doha por conta própria durante o dia e não voltarão com a delegação do Alvinegro.

