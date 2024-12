Gabigol e irmã de Neymar estão no Japão, e web alerta para recaída

Amigos de Gabriel Barbosa e Rafaella Santos levantaram várias suspeitas sobre uma possível recaída do antigo casal. Isso porque eles postaram fotos no mesmo restaurante em Tóquio, no Japão, pouco depois de o ex-atleta do Flamengo revelar que estava com viagem marcada para o país.

Mário Farache, amigo de Gabigol, publicou fotos de uma mesa em um restaurante com comidas japonesas. Diego Magio, um dos melhores amigos de Rafaella, também postou imagens no mesmo estabelecimento. Nos dois casos, ambos marcaram a localização na capital japonesa.

O atacante revelou que tem compromissos na sede da Mizuno, fornecedora de material esportivo com a qual assinou contrato recentemente. Ele também terá uma reunião no local, pois, além de representar a marca, contribuirá no desenvolvimento de produtos esportivos.

Relembre o casal

Gabriel Barbosa e Rafaella viveram um relacionamento conturbado, com idas e vindas desde 2017. O casal sempre evitou exposições nas redes sociais. Inclusive, em 2023, chegaram a se encontrar às escondidas.

