Carpini afirma que Luan retornará ao São Paulo; veja o motivo

O volante Luan, jogador do São Paulo, que defendeu o Vitória no Brasileirão de 2024, não continuará no Rubro-Negro na próxima temporada. O técnico Thiago Carpini revelou que o atleta retornará ao clube paulista e entrou em detalhes sobre justificando o retorno do atleta ao seu clube de origem.

Aliás, Segundo Carpini, o motivo para a saída de Luan é financeiro. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (12), o treinador explicou que o custo do volante ultrapassa o limite estabelecido pela diretoria do clube nordestino.

“Ele não deve permanecer no Vitória. O custo é muito alto, e temos um limite financeiro. Foi muito importante na nossa caminhada e se tornou peça fundamental. Na reta final, perdeu um pouco de espaço, mas foi um jogador crucial. Para 2025, estamos planejando um novo cenário”, afirmou o técnico.

Luan disputou 27 partidas pelo Vitória desde sua chegada em abril deste ano. Jogou duas vezes pela Copa do Nordeste e o restante pelo Brasileirão, sendo titular em 22 jogos sob o comando de Carpini. Diferentemente do volante, o técnico renovou seu contrato com o Rubro-Negro até o final de 2025.

