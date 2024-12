Botafogo deixa Doha e inicia volta ao Brasil

O elenco do Botafogo já está no caminho de volta para o Brasil. A delegação se despediu na tarde desta quinta-feira (12) de Doha, capital do Qatar, onde o clube disputou a Copa Intercontinental, sendo eliminado na última quarta (11) pelo Pachuca-MEX.

Pelo menos três jogadores não voltarão com o resto do elenco, segundo informações do “ge”. Afinal, o ponta Luiz Henrique, o zagueiro Alexander Barboza e o volante Danilo Barbosa anteciparam suas férias, pegando voo diferente. O Botafogo, aliás, fretou uma aeronave diferente do avião utilizado para a ida à capital qatari, que gerou bastante polêmica.

Agora, a equipe entra oficialmente de férias após a conquista do Brasileirão e da Libertadores e passa a planejar, então, a temporada 2025. Muitos jogadores não deverão seguir no Botafogo, a começar pelo meia-atacante Thiago Almada, que já revelou estar de saída.

O lateral-esquerdo Marçal, o atacante Óscar Romero, o volante Tchê Tchê e o meia Eduardo não terão o vínculo estendido. Os zagueiros Adryelson (Lyon-FRA) e Pablo (Flamengo) retornam a seus respectivos clubes após período de empréstimo.

