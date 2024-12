Deyverson, do Atlético-MG, revela que já se ofereceu para atuar no Vasco

Mesmo com a decepção do Atlético-MG, que encerrou a temporada sem títulos importantes e fora da Libertadores, Deyverson terminou o ano em alta. Em entrevista ao canal “Podpah” no YouTube, o atacante falou sobre a relação com o Palmeiras e o Vasco, seu clube do coração.

Dessa forma, o jogador revelou que já se ofereceu ao time vascaíno quando jogava no Belenenses, de Portugal, entre 2013 e 2014.

“Não (doeu) porque sou profissional, né? Estou defendendo as cores do clube que abre as portas para mim. É louca a vida, porque quando estava no Belenenses eu pedi para vir jogar no Vasco. E uma pessoa falou: “Quem é Deyverson”? Não lembro dessa pessoa que estava lá no Vasco. Eu não estava jogando tão bem no Belenenses, pedi para vir para o Vasco, time do meu coração, falei: “Pô, vê lá se o Vasco me quer”. Aí a pessoa que estava trabalhando comigo ligou para lá, e o cara falou assim: “Não conheço Deyverson””, disse.

Nascido no Rio de Janeiro, o atacante nunca escondeu o carinho pelo Cruz-Maltino e o sonho de um dia defender as cores do clube. A escolha pela equipe de São Januário teve forte influência de seu pai, Carlos Roberto da Silva, torcedor ferrenho.

Gol de título e história no Alviverde

Revelado pelo Mangaratibense, o atleta atuou na Europa antes de se firmar no Palmeiras, onde foi campeão brasileiro, da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Nesse sentido, conseguiu emplacar seu nome, até então desconhecido, no futebol brasileiro. Ele, inclusive, marcou o gol do título diante do Flamengo, em 2021, do torneio continental, em Montevidéu, e voltou a citar o Vasco na entrevista.

“(Deyverson faz gesto com as mãos em círculo) Você está entendendo isso aqui, né? (Mundo) Dá volta. Pim! Gol do título de 2018. Mas a torcida do Vasco gosta de mim. Jogo contra o Vasco lá a torcida cantou meu nome. Atlético-MG x Vasco. Cantaram, sem ter jogado no Vasco. A do Vasco e a do Boca Juniors cantaram para mim”, concluiu.

Bom momento na temporada

Depois da passagem pelo Cuiabá, Deyverson chegou ao Galo sob desconfiança da torcida, mas deu conta do recado com gols importantes na campanha da Libertadores. No entanto, o time não conseguiu superar o Botafogo na decisão, no Monumental de Nuñez (ARG), mesmo atuando o jogo praticamente inteiro com um a mais em campo.

