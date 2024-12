Torcedores do Botafogo aguardam chegada dos jogadores no Galeão

Apesar da eliminação precoce na Copa Intercontinental, o Botafogo viveu uma temporada mágica com os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Com isso, cerca de 140 torcedores aguardam a chegada do elenco no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Entre eles, está Rafael, que resumiu o sentimento diante de um ano tão vitorioso e analisou a volta por cima depois do sofrimento de 2023.

“2024 é um ano mágico para a torcida do Botafogo e para mim que acompanho o clube desde que nasci, em todos os jogos. O ano que representa a conquista da América e o tri brasileiro. devolveu o Botafogo ao seu devido lugar, como representante máximo no futebol brasileiro. O clube que encantou o mundo em outras gerações e está voltando ao seu posto. Foi importante essa injeção financeira para voltar a ser o Botafogo glorioso de sempre. Devolveu a autoestima do torcedor e tudo que o clube já teve”, disse.

“Desde o início da SAF, a gente vem acompanhando janela a janela que o Botafogo vem melhorando seu time. Não tem como fazer um time de um dia para o outro. Mas vem encorpando, com a entrada de jogadores com um peso maior. Obviamente, com o encaixe que teve, com o dedo do Artur Jorge, conseguiram fazer o Botafogo jogar o melhor futebol do Brasil e ser coroado com os títulos”, completou.

Merecido descanso

A chegada do elenco vindo do Qatar está prevista para 13h30. Em campo, o grupo sentiu o peso de um calendário intenso e sucumbiu diante do Pachuca, pela segunda fase da Copa Intercontinental, com a derrota por 3 a 0, no Estádio 974. Assim, o time perdeu a chance de enfrentar o Real Madrid em uma possível final.

Por fim, o Alvinegro terá pela frente as férias para tentar voltar ainda mais forte e disputar os títulos também em 2025. Afinal, o grupo teve em sequência o jogo decisivo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, a decisão da Libertadores, diante do Atlético-MG, assim como o jogo com o São Paulo e a longa viagem para enfrentar o time mexicano.

