Vasco ainda deve altos valores a Zé Gabriel; Coritiba de olho

O Vasco ainda deve cerca de R$ 3 milhões ao volante Zé Gabriel por luvas contratuais. O jogador, que não deve permanecer em São Januário para o ano que vem, possui vínculo até o fim de 2025 e tem valores a receber.

Isso impacta numa possível saída do volante. Ele esteve no Coritiba por empréstimo e o clube paranaense deseja sua permanência, mas, segundo publicação desta sexta (13) do “ge”, o Vasco não chegou a acordo com o Coxa Branca por conta das condições impostas.

Afinal, o Cruz-Maltino deseja reemprestá-lo, mas com a condição de que seu futuro clube honre com todas as despesas, como 100% do salário e os R$ 3 milhões faltantes das luvas. No empréstimo ao Coritiba, cada um dos clubes pagava 50% do vencimento do volante de 25 anos.

A renovação que ampliou as luvas do jogador, aliás, foi conduzida pelo então diretor de futebol Alexandre Mattos, no fim de 2023. Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano Díaz o consideravam jogador importante no elenco.

No Vasco desde 2002, contratado junto ao Inter, Zé Gabriel fez 74 partidas com a Cruz de Malta, anotando dois gols. No Coritiba, fez 17 jogos, sendo 14 como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. A equipe Coxa Branca, porém, não conseguiu o sonhado acesso à elite do futebol brasileiro, encerrando em 12º na Série B-2024.

