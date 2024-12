Artur Jorge ouve pedidos de ‘fica’ e responde: ‘Deixamos um legado’

Decifra-me ou devoro-te. O Enigma da Esfinge está presente na ponta da língua do técnico do Botafogo, Artur Jorge. Nesta sexta-feira (13), o técnico campeão brasileiro e da Copa Libertadores desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde ouviu a torcida alvinegra implorar para ele permanecer no Mais Tradicional. Com contrato até dezembro de 2025, o treinador bracarense já admitiu ter recebido duas propostas de clubes estrangeiro. Nos bastidores, sinaliza que precisará de uma maior “valorização” para não sair do Glorioso.

“Falamos sobre o presente. Deixamos um legado. É uma prova de união. Enorme satisfação por aquilo que construímos”, disse o técnico minhoto.

E o pedido dos torcedores. Mexe com Artur Jorge?

“Fantástico. O mesmo que se passou no estádio, quando saímos campeões no estádio e festejamos com nossa torcida. Por tudo que entregamos ao clube, a melhor forma de sermos presenteados é com esse amor e paixão”, completou o comandante português.

