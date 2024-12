Grupo de Bap foca em eleição no Conselho Deliberativo do Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, iniciou a semana de conversas dentro do Flamengo e até mesmo já definiu José Boto como novo diretor de futebol. Agora, o mandatário e seus aliados focam na votação presidencial do Conselho Deliberativo, que acontecerá na próxima segunda-feira, das 8h às 21h, na Gávea. O presidente apoia Ricardo Lomba, que também tem boa relação com a atual gestão.

O grupo de Bap, afinal, tem dedicado grande esforço para buscar a vitória de Lomba, considerada fundamental para os planos que o novo presidente traça para o Flamengo. O principal, aliás, é a reforma do Estatuto. Aliás, a nova diretoria entende que, para profissionalizar o clube, terá que derrubar a obrigatoriedade de nomeação de vice-presidentes. A ideia é encaminhar ao Conselho Deliberativo uma proposta de reduzir os dirigentes amadores.

Além de Lomba, Álvaro Ferreira também concorre ao cargo. Ele faz parte do grupo “Nosso Fla”, base de apoio do presidente Rodolfo Landim e que apoiou Rodrigo Dunshee na eleição. Landim ainda não declarou apoio a nenhum candidato na votação do Conselho Deliberativo.

Na segunda-feira passada, Bap venceu Dunshee e Maurício Gomes de Mattos para se tornar o novo presidente do Flamengo no triênio.

