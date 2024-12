Alma do Botafogo-2024, Gregore lamenta: ‘Queremos manter o grupo, mas é difícil’

Autor do gol que encerrou a campanha vitoriosa do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2024, o volante Gregore, embora não admita, já trabalha com a possibilidade de não ter alguns companheiros deste ano na próxima temporada. Nesta sexta-feira (13), assim como o técnico Artur Jorge, o cão de guarda alvinegro foi um dos membros da delegação que desembarcou no Rio de Janeiro. Outros, como Ponte, Barboza, Savarino e Luiz Henrique, seguiram para destinos diferentes.

“Queremos manter o nosso grupo, mas é difícil. Isso é assunto do John Textor (sócio majoritário da SAF do clube)”, iniciou Gregore.

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o meia Almada, por exemplo, já falou em tom de despedida após a participação do Botafogo no Intercontinental da Fifa, no Qatar. O argentino deve se transferir para o Lyon (FRA), na virada do ano. Gregore, em tom de brincadeira, reagiu ao “adiós” do hermano de Fuerte Apache. O “Mini Messi”, aliás, estava na leva de jogadores que chegaram do Golfo Pérsico.

“Não estou sabendo ainda. Vi as notícias pelo avião. Se ele vai mesmo se despedir, vou pegá-lo ali. Sobre saídas, ainda não sei de nada”, repetiu.

‘Até agora, ele fica’, diz Gregore, sobre Artur Jorge

E sobre o Mister? Houve apelo para que o técnico Artur Jorge não deixe o Mais Tradicional?

“Até agora, não sei se vai ou fica. Ele, até agora, fica. Ainda não pedi. Deixa que ele se resolve com o chefe (John Textor). Eles se entendem”, espera o volante.

Frustração no Mundialito

A respeito da eliminação do Botafogo para o Pachuca (MEX), nas quartas de final do Mundialito da Fifa, nada de ficar remoendo. Mas poderia ser melhor. Claro, se as Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP) fossem mais respeitas. Afinal, o Glorioso chegou ao Qatar depois de disputar a última rodada do Brasileirão à vera e teve apenas 24 horas para se preparar.

“Se estivéssemos em condições físicas ideais, bateríamos de frente com as outras equipes. O calendário nos prejudicou. Nossa estratégia é muito baseada no físico. E, de fato, estávamos cansados”, disse o volante.

Valeu, 2024!

Agora, portanto, resta a Gregore, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Glorioso, recarregar as baterias e pensar em 2025.

“Só estou projetando as minhas férias e esperando o estafe me passar as informações sobre o ano que vem. Vou celebrar o melhor ano da minha carreira e trabalhar para me superar no ano que vem”, encerrou o volante campeão brasileiro e da Libertadores pelo Mais Tradicional.

