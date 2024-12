Após bons resultados, Seleção Brasileira feminina sobe no ranking da Fifa

A Seleção Brasileira feminina subiu no ranking da Fifa após bons resultados recentes. Na atualização divulgada nesta sexta-feira (13), o escrete Canarinho avançou da oitava para a sétima posição.

A melhoria, aliás, ocorreu após as vitórias sobre Colômbia e Austrália, em jogos disputados em outubro e novembro, respectivamente. No primeiro jogo, o time comandado por Arthur Elias empatou com a Colômbia por 1 a 1 e venceu por 3 a 1 na segunda partida. Na sequência, durante outra Data-Fifa, derrotou as australianas por 3 a 1 e 2 a 1.

Assim, esses resultados foram fundamentais para a ascensão da Seleção Brasileira no ranking. Com isso, o time subiu uma posição.

Entre os 10 primeiros, o Brasil já está à frente de Japão, Coreia do Norte e Holanda. Contudo, ainda está distante dos Estados Unidos, Espanha e Alemanha, os três primeiros colocados.

Top 10 do ranking mundial de Seleções femininas

1 – Estados Unidos: 2.087,55 pontos

2 – Espanha: 2.028,65 pontos

3 – Alemanha: 2.012,29 pontos

4 – Inglaterra: 2.004,52 pontos

5 – Suécia: 1.991,27 pontos

6 – Canadá: 1.988,26 pontos

7 – Brasil: 1.977,39 pontos

8 – Japão: 1.976,38 pontos

9 – Coreia do Norte: 1.944,23 pontos

10 – Holanda: 1.929,09 pontos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.