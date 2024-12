Caminhão com camisas do Botafogo é roubado na Avenida Brasil

Criminosos roubaram um caminhão com milhares de camisas do Botafogo nesta sexta-feira (13), na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Estima-se que a carga tenha um valor de R$ 2 milhões e o clube a utilizaria para abastecer as lojas oficiais, com foco na comemoração do Natal.

O clube já acionou as autoridades policiais para realizarem o resgate do material. A Polícia Civil é a responsável pela investigação. Até a publicação da matéria, a carga se encontrava no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio.

Não é a primeira vez que o Botafogo passa por uma situação assim. No final do ano passado, um caminhão que transportava uniformes do alvinegro também foi roubado. Estes veículos não possuem nenhuma caracterização que estão levando o material esportivo.

