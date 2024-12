São Paulo negocia parceria com magnata grego para a base

O São Paulo negocia uma parceria para sua categoria de base com o grupo comandado pelo grego Evangelos Marinakis. O magnata é dono do Nottingham Forest, da Inglaterra, do Olympiakos, da Grécia, do Rio Ave, de Portugal, e está interessado em adquirir a SAF do Vasco da Gama.

O negócio não visa vender as categorias de base do Tricolor para Marinakis, mas sim potencializar o trabalho realizado em Cotia. Além disso, a parceria poderia promover intercâmbios de jogadores e profissionais que trabalham na formação de atletas.

O São Paulo também mira a possibilidade de ampliar o seu potencial de captação ainda na base. No momento, o clube prioriza o trabalho de atletas que fazem todo o seu processo de formação em Cotia. A ideia é que, se o negócio se concretizar, o grego tenha lucro em negociações de jogadores formados pelo Tricolor após a parceria.

Na última semana, o presidente do São Paulo, Julio Cazares, viajou à Inglaterra para uma reunião com Marinakis. Foi o segundo encontro entre os mandatários, que já haviam se reunido em agosto, no Brasil.

