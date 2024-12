Santos tem interesse na contratação de Tiquinho Soares

O Santos está na procura de um novo camisa 9. Após Júlio Furch fazer parte da lista de dispensa para 2025, o clube paulista entrou em contato para saber informações sobre Tiquinho Soares, atacante do Botafogo.

O jogador apareceu no radar do Peixe após uma análise do departamento de futebol do clube. A expectativa é que Tiquinho teria um protagonismo no ataque do Alvinegro, além de somar com sua experiência. Inclusive, o atacante seria peça-chave já no elenco que disputará o Campeonato Paulista. As informações foram divulgadas pelo ge.globo.

O Santos deve enviar uma proposta ao Botafogo nos próximos dias. A tendência é que seja ofertado um longo tempo de contrato, com salário alto e gatilhos de bonificação por metas. Entretanto, a diretoria santista vê a negociação como complicada, já que o atacante tem grande identificação com a torcida, mesmo sendo reserva, ao final da temporada. O contrato de Tiquinho com o clube carioca vai até dezembro de 2026.

