Gustavo Campanharo desabafa sobre Atlético-GO: ‘Me senti humilhado’

Com o fim do empréstimo para o Atlético-GO chegando ao fim, Gustavo Campanharo retornará para o Internacional na próxima temporada. Porém, a passagem durante um ano por Goiânia não vai deixar boas lembranças para o meia.

Afinal, nesta sexta-feira (13), o jogador publicou uma carta aberta acusando o clube de humilhação e desvalorização durante o período defendendo as cores do Dragão. Segundo o atleta, passou por coisas que jamais havia passado em 15 anos de carreira.

“Carta aberta: Eu poderia começar escrevendo esse texto de tantas formas, tipo como todos os clubes que passei, sendo grato pela oportunidade e tudo mais. Mas não, aqui foi diferente, aqui eu passei coisas que jamais havia passado em 15 anos de carreira. Aqui me senti humilhado, desvalorizado, descartado, impotente, e como se eu tivesse trabalhando para mostrar meu potencial mas ninguém iria valorizar isso, nada iria mudar, já estava decidido”, iniciou Campanharo.

A principal queixa do jogador foi o tratamento médico que recebeu no Rubro-Negro, destacando que os profissionais de saúde do clube duvidaram de sua lesão. Ele relatou que, apesar de sentir fortes dores, precisou arcar com parte dos custos da cirurgia (artroscopia) que realizou no joelho em maio.

“Nos reunimos, eu implorava por uma resolução, algo que me consumia a cada dia que passava, e uma opção(que meu médico particular também indicou) era uma artroscopia, que em menos de 2 meses eu estaria de volta. Fui colocado contra a parede no clube, me colocaram medo, diziam que poderia continuar da mesma forma, que eu teria um grande risco, e pra completar, falaram que se eu realmente quisesse fazer isso, teria que assinar um termo, assumindo toda a responsabilidade”, disse o jogador em parte do texto.

Campanharo x Atlético-GO: confira o desabafo na íntegra

Uma publicação compartilhada por Gustavo Campanharo (@campanharo)

