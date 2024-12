Conmebol anuncia datas da Recopa entre Botafogo e Racing, da Argentina

Nesta sexta-feira (13), a Conmebol divulgou as datas da Recopa entre Botafogo, campeão da Libertadores de 2024, e Racing, da Argentina, vencedor da sul-americana também neste ano. As equipes irão se enfrentar em jogos de ida e volta, com o time carioca tendo o mando de campo no segundo jogo.

Aliás, a primeira partida será no dia 20 de fevereiro, em Buenos Aires, Argentina. O jogo seguinte está marcado para o dia 27, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Ambos os confrontos ocorrerão às 21h30 (de Brasília).

Aliás, o Botafogo tenta manter a taça no Rio de Janeiro, já que o atual campeão é o Fluminense, que, em dois jogos, venceu por 2 a 1 no placar agregado contra a LDU, na grande decisão deste ano, realizada no Maracanã. Foi o primeiro título do Tricolor Carioca no torneio, e o Alvinegro buscará repetir o feito.

O maior campeão da competição é o Boca Juniors, com quatro conquistas, enquanto o Racing busca sua primeira taça. Nas últimas quatro edições, os campeões da Libertadores conquistaram dois títulos, e os vencedores da Copa Sul-Americana também levaram duas taças.

