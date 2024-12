Sporting x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting e Boavista entram em campo na tarde deste sábado (14), às 17h30, horário de Brasília, em Lisboa, pela 14ª rodada do Campeonato Português. O duelo marca o encontro de clubes que precisam de reabilitação em partes diferentes da tabela.

O clube da capital não vence há dois jogos na liga e sofreu duas derrotas recentes, para Santa Clara e Moreirense. Entretanto, os Leões ainda seguem na liderança da liga, com 33 pontos. Por outro lado, a Pantera não vence há três partidas e está próxima da zona de rebaixamento, na 14ª colocação, com 11 pontos.

Como chega o Sporting

Além do jejum de vitórias no Campeonato Português, o Sporting também não vive um bom momento na Champions League. No meio da semana, os Leões foram derrotados pelo Brugge, da Bélgica, por 2 a 1. Para voltar a vencer no campeonato e evitar uma possível ultrapassagem do Benfica, João Pereira deve ter apenas uma alteração na defesa. Eduardo Quaresma, que marcou contra em Bruges, deixa o time para a entrada de Zeno Debast.

Como chega o Boavista

Em uma temporada desafiadora, o clube do Porto vem tentando sobreviver em meio a suas peças. Apesar de estar sem vencer há três jogos, os xadrezados empataram os últimos dois, e respiram um pouco no campeonato. Para o duelo na capital, Cristiano Bacci deve fazer uma alteração no meio, com a entrada de Ibrahima Camará no lugar de Joel Silva. Destaque para o goleiro César, ex-Flamengo, que inicia a escalação do time.

SPORTING X BOAVISTA

14ª rodada do Campeonato Português

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Data e hora: 14/12/2024, às 17h30 (horário de Brasília)

SPORTING: Franco Israel; Zeno Debast, Ousmane Diomande e Matheus Reis; Geny Catamo, Mortem Hjulamnd, João Simões e Maxi Araújo; Francisco Trincão, Viktor Gyökeres e Geovany Quenda. Técnico: João Pereira.

BOAVISTA: César; Pedro Gomes, Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira e Augusto Dabó; Sebastián Pérez, Ibrahima Camará e Miguel Reisinho; Salvador Agra, Róbert Bozeník e Bruno Onyemaechi. Técnico: Cristiano Bacci.

Árbitro: Bruno Costa.

Auxiliares: Jorge Fernandes e João Morte.

VAR: Ricardo Baixinho.

Onde assistir: Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.