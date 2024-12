Boca Juniors pode ficar fora da Libertadores pelo segundo ano seguido

Segundo maior campeão da história da Libertadores, o Boca Juniors pode viver uma situação que não acontece desde a década passada: ficar fora da principal competição de clubes da América do Sul por dois anos seguidos.

Por isso, mesmo que não esteja na disputa por título, o Boca sabe bem qual (ou quais) resultados lhe favorecem na última rodada do Campeonato Argentino. A saber, os dois jogos que valem a taça ocorrem no domingo (15), mas outros quatro compromissos acontecem neste sábado (14).

Nesse momento, a representação de La Boca está classificada por estar em quinto na tabela que soma desempenhos no Campeonato Argentino e na Copa da Liga Argentina, torneio do primeiro semestre em que o Estudiantes foi campeão.

As vagas na Libertadores para a classificação acumulada pertencem aos três primeiros. E, aí, entra a necessidade do Boca Juniors torcer para o título nacional ficar com Vélez Sarsfield ou Talleres. Ambos ocupam as duas primeiras posições, também, na tabela do acumulado e o quarto colocado, Racing, já tem passaporte garantido pela conquista da Sul-Americana.

O único cenário que seria fatal para o Boca Juniors, nesse sentido, seria o título do Huracán. Em sétimo na tabela acumulada e sem chances de alcançar os quatro primeiros, os Quemeros só vão a Libertadores 2025 se conquistarem o Argentino. Porém, nese caso, Vélez, Talleres e River Plate (terceiro no geral) preencheriam as vagas da tabela acumulada. Por consequência, o Boca iria para a disputa da Sul-Americana.

