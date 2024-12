Arsenal nao sai do zero, em casa, diante do Everton

O Arsenal não parou de martelar o Everton, neste sábado, 14/12, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Teve ótimas chances, Saka mais uma vez mostrou qualidade levando a bola, mas nenhuma entrou. No fim, frustração para a torcida dos Gunners, que foram até o Emirates e teve de se contentar com um empate 0 a 0 diante de um rival que armou um ferrolho. Afinal, viu o Arsenal sair de campo com 77% de posse e 13 finalizações contra 1, mas não movimentou o placar.

O empate faz o Arsenal chegar aos 30 pontos, atrás do Chelsea, que tem 31 pontos e menos um jogo, e do líder Liverpool. O Everton soma ponto importante, pois leva o time aos 15 pontos, cinco à frente dos times da zona de rebaixamento.

Só deu Arsenal. Mas gol que é bom…

Como era de se esperar, o Arsenal, um time muito superior ao rival de Liverpool, dominou o primeiro tempo, com 80% de posse e 5 a 1 em finalizações. Mas pecou na hora do arremate final. Tirando uma boa jogada de Saka pela direita, rolando para o chute de Odegaard, ofereceu pouco perigo. Este lance só não foi gol por causa da grande defesa de Pickford.

Logo no primeiro minuto da etapa final, Pickford fez defesa incrível em chute de Saka quase à queima-roupa. Era o prenúncio da pressão que o Arsenal iria impor aos visitantes. Domínio total, jogo sempre na intermediária do Everton, buscando Saka. Mas nada da bola entrar. Nem mesmo a entrada de Gabriel Jesus para aumentar a força do ataque parecia funcionar diante do ferrolho de um time que até os 30 minutos não deu um chute sequer no segundo tempo.

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (14/12)

Arsenal 0x0 Everton

Wolverhampton x Ipswich

Neswcastle x Leicester

Liverpool x Fulham

Nottingham Forest x Aston Villa – 14h30

Domingo (15/12)

Brighton x Crystal Palace – 11h

Manchester City x Manchester United – 13h30

Sourthampton x Tottenham – 16h

Chelsea x Brentford – 16h

Segunda-feira (16/12)

Bournemouth x West Ham

