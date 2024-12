Cafu vence Ronaldinho Gaúcho em Desafio das Estrelas no Pacaembu

Na noite deste sábado (14), Cafu e Ronaldinho Gaúcho se enfrentaram no Desafio das Estrelas 2024, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Os Amigos do Capita venceram por 11 a 9 os amigos do R10. Ambos os capitães marcaram na partida. No entanto, o ex-lateral campeão do mundo perdeu um pênalti, mas isso não o abalou, que comemorou a vitória e o sucesso do evento.

“Noite mágica. Retornar ao Pacaembu, esse gramado perfeito, fazer gol… Quando você vê que tem muitas crianças e jovens no estádio é porque a festa valeu a pena. Isso que é importante, além de se divertir em campo, divertimos quem estava na arquibancada. Acho que os 90 minutos, estou tranquilo. Amanhã tem outro jogo, na Arena MRV, em BH”, disse Cafu à Cazé TV.

Apesar do pênalti perdido, Cafu foi responsável por dar uma assistência para o seu neto Gabriel balançar a rede no Pacaembu. Após o gol, ele se emocionou, abraçou o avô e chorou no gramado.

“Batida perfeita, tirando do goleiro, rasteira, pé esquerdo longe da bola, batida ideal, igual o avô ensinou. A bola quando chega dentro da área não pode subir em hipótese alguma, o máximo é a defesa do goleiro. Ele tirou do Aranha e acabou fazendo um golaço. É um dia ímpar na minha vida, fico emocionado, poder jogar com meu filho e meu neto”, disse Cafu sobre gol do neto, ao SporTV.

Time vencedor, os Amigos do Cafu terão que arcar com o propósito beneficente definido antes do jogo. Como venceu o desafio, doarão R$ 100 mil para uma instituição de caridade.

