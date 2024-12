Botafogo projeta construir estádio menor que o Nilton Santos

O excelente momento vivido pelo Botafogo, marcado pelas conquistas da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro, está diretamente relacionado ao processo de reestruturação promovido pela SAF. Desde a gestão até o marketing, o clube passou por uma profissionalização que trouxe soluções para problemas que quase o levaram à falência.

Iniciado em 2022, o projeto liderado pelo americano John Textor, responsável pela aquisição da SAF, visa não apenas a profissionalização, mas também o fortalecimento estrutural do clube. O centro de treinamentos vem sendo constantemente aprimorado, e há planos ambiciosos para a construção de um novo estádio. As informações são do ge.globo.

“Até o final de 2026, entregaremos o novo CT do Botafogo. Além disso, planejamos desenvolver um estádio menor, com capacidade entre 20 e 25 mil pessoas, para que ele funcione em conjunto com o Nilton Santos, que continuará sendo nossa principal casa”, destacou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

Estádio virou referência para shows

O planejamento reflete diretamente no desempenho do time e no uso do Estádio Nilton Santos, que se tornou um dos principais locais para grandes shows no Rio de Janeiro. Isso, muitas vezes, cria conflitos com os jogos do time profissional.

Nesta temporada, por exemplo, a SAF precisou cancelar um show da banda Forfun, programado desde o início do ano para o dia 23 de novembro. Caso não fizesse, a partida contra o Vitória ocorreria fora de casa. Para os próximos anos, a tendência é de que a agenda de eventos no estádio seja ainda mais intensa.

“Podemos atrair mais shows e, em caso de conflitos de datas, usar o nosso segundo estádio. Além disso, o novo espaço permitirá desenvolver melhor o futebol feminino e as categorias de base, além de integrar o clube ao crescimento de uma região em expansão no Rio de Janeiro. Por ser modular, o estádio poderá ficar pronto em até dois anos, já que a construção não começará do zero”, explicou Arruda.

Botafogo seguirá tendência

Estádios modulares têm ganhado espaço em grandes projetos globais, como as Olimpíadas e Copas do Mundo, por serem mais baratos e rápidos de construir. Um exemplo recente é o Estádio 974, no Catar, onde o Botafogo enfrentou o Pachuca na Copa Intercontinental.

O estádio foi projetado para a Copa do Mundo de 2022, utilizando contêineres em sua estrutura, com capacidade para 44 mil pessoas. A obra terminou em apenas três anos, demonstrando a eficiência desse modelo.

