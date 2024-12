Ronaldo: “Adriano nos enche de orgulho”

Um dos convidados para prestigiar a despedida de Adriano Imperador, o ex-atacante Ronaldo elogiou bastante Didico. Inclusive, o Fenômeno enumerou qualidades inspiradoras no ex-jogador do Flamengo, da Inter de Milão e da Seleção Brasileira.

“Ele (Adriano) tem um coração enorme. A pureza dele nos enche de orgulho. É um cara muito do bem e com uma história linda no futebol. Ele sofreu com a morte do pai (em 2004, quando o atacante estava no auge da carreira). A carreira de um jogador fora do Brasil é de uma solidão muito grande, e tudo é diferente. Ele teve mérito de conseguir muitas coisas mesmo assim”, comentou Ronaldo.

Os atacantes, aliás, chegaram a jogar juntos na Seleção Brasileira. Inclusive, Ronaldo e Adriano formaram a dupla titular do Brasil na Copa do Mundo de 2006. Por clubes, os dois jogaram rapidamente juntos na Inter de Milão em 2001.

Ronaldo se aposentou em fevereiro de 2011, pelo Corinthians. No mês seguinte, a diretoria do Alvinegro contratou o Imperador para substituir o Fenômeno. Ao final daquele ano, o Timão terminou campeão brasileiro.

“Adriano quando chegou na Itália morou um tempo na minha casa, enquanto não tinha casa propria por lá. aproveirou bastante da minha adega. Didico representa essa escola de centroavante da escola brasileira, como careca, eu romario, alouiso chupela que fizemos história fora do Brasil. Pena que a posição anda abandonada, precisamos de matadores como ele e deixou um legado. A nova geraão tem de continar escrevendo essa história de gols”, concluiu Ronaldo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.