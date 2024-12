Tottenham goleia o Southampton pelo Inglês

Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham impôs uma sonora goleada no Southampton, fora de casa: 5 a 0. Os gols foram marcados por Maddison (dois), Son, Kulusevski e Sarr. E ainda ficou barato, afinal, o time de Londres perdeu um caminhão de gols ao longo da partida.

O Tottenham construiu a vitória com muita, mas muita facilidade. Afinal, abriu 3 a 0 antes dos 15 minutos, com Maddison, Son e Kulusevski. Ainda no primeiro tempo, Sarr ampliou o marcador. Isso, aliás, foi suficiente para fazer a torcida do Southampton começar a abandonar o estádio St Mary’s.

No início do segundo tempo, Maddison fez o segundo. Além dele, outro destaque do Tottenham foi o meia Son, afinal, deu duas assistências, além de ter marcado o seu gol. Em fase final de recuperação de lesão e na mira do Fluminense, o atacante Richarlison não jogou pelos Spurs.

Com o resultado, o Tottenham aparece em décimo lugar, com 23 pontos. Dessa forma, os Spurs se aproximam do G5. No momento, aliás, o quinto colocado, com 27 pontos. O Liverpool lidera com 36, dois a mais do que o vice-líder Chelsea. Os Reds, inclusive, somam só 15 partidas. O pelotão de cima conta ainda com Arsenal (30) e Nottingham Forest (28).

Já o Southampton segue isolado na lanterna, com apenas cinco pontos e uma vitória. Portanto, caminha para o rebaixamento. Vale lembrar que o primeiro time fora do Z3 é o Leicester, com 14 pontos. Aliás, a zona de degola tem ainda, no momento, Ipsiwich Town (12) e Wolverhampton (9).

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (14/12)

Arsenal 0x0 Everton

Wolverhampton 1×2 Ipswich

Neswcastle 4×0 Leicester

Liverpool 2×2 Fulham

Nottingham Forest 2×1 Aston Villa

Domingo (15/12)

Brighton 1×3 Crystal Palace

Manchester City 1×2 Manchester United

Southampton x Tottenham – 16h

Chelsea x Brentford – 16h

Segunda-feira (16/12)

Bournemouth x West Ham

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.