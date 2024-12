Adriano se despede com gols em jogo festivo entre Flamengo e Amigos da Itália

Oito anos depois de fazer sua última partida oficial como jogador, o eterno Imperador Adriano ganhou sua despedida do futebol. Neste domingo (15), no Maracanã, mais de 21 mil pessoas compareceram para ver o jogo festivo entre “Flamengo Legends” e “Amigos da Itália”, num evento recheado de ídolos, ex-craques e, claro, parentes do dono da festa. O Imperador, como não poderia deixar de ser, se despediu com gol pelos dois times na vitória do Fla por 4 a 3 – o último foi do craque, no lance que encerrou o duelo.

Homenagens e emoção

Antes da bola rolar, alguns momentos emocionantes para Adriano. Primeiro, com um bandeirão com seu rosto estendido pelos jogadores e por um dos torcedores símbolos do Flamengo. Depois, as entradas da avó e da mãe de Adriano, Donas Vanda e Rosilda, respectivamente. Dona Vanda deu o pontapé inicial, para aplausos dos torcedores.

Então, houve a entrega da “Última munhequeira” por Ronaldo Fenômeno, ex-companheiro de Seleção Brasileira e Inter de Milão. O ex-camisa 9 da Seleção não foi a campo, porém.

Jogo

Com a bola rolando, os Amigos da Itália queriam jogo, com Hernanes chutando de fora da área na trave. Adriano, então, teve três chances em sequência. Primeiro, chute de longe, sua principal característica. Depois, em cruzamento perfeito de Athirson, Adriano subiu livre, fez lindo movimento para o cabeceio, mas errou o alvo, mandando por cima. Na terceira, buscou um voleio e pegou fraco, com Dida fazendo a defesa.

Aos 38′, quase gol do Baixinho Romário. Tabela linda de Vagner Love com Djalminha e o camisa 11 não alcançou. Quem roubou a cena na etapa inicial foi Júlio Cesar. O ex-goleiro foi um dos principais responsáveis pelo primeiro tempo encerrar zerado, como os próprios jogadores brincaram nas entrevistas ao intervalo. Com pelo menos quatro defesas, Júlio César, ídolo das duas equipes, o ex-jogador também da Seleção Brasileira brilhou.

Segundo tempo

Primeiro gol foi dos Amigos da Itália. Se não foi de Adriano, foi de seu filho; Adrianinho. Cruzamento perfeito da direita de Córdoba e o camisa 9 se antecipou ao goleiro para fazer 1 a 0.

O empate saiu com Athirson, aos 15′, após assistência de Edílson Capetinha. O ex-lateral recebeu dentro da área e finalizou cruzado de esquerda para, enfim, superar Dida. Pouco depois, coube novamente a Athirson participar do gol. Desta vez, do craque Romário. O eterno camisa 11 só complementou, bem ao seu estilo, para virar o jogo para o Mengão.

O Fla “sofreu” o empate na sequência. Jogando o segundo tempo pelos Amigos da Itália, o Imperador conseguiu se despedir com gol. Ele recebeu cruzamento da direita, deu um leve empurrão em Angelim, que não fez força para evitar o cabeceio e o eventual empate. A torcida não escondeu a felicidade em ver o gol do ídolo em sua despedida.

Mais emoção

Aos 30′ do segundo tempo, o jogo foi paralisado para um momento de arrepiar até torcedores rivais do Flamengo. Todos se voltaram para o telão, que começou a exibir uma mensagem de voz criada por inteligência artificial de ninguém menos que Almir Leite Ribeiro, pai de Adriano. Ele faleceu em 2004, aos 46 anos.

Na mensagem, seu Almir pedia para que Adriano colocasse uma última vez o manto do Mengão, entregue por sua mãe Rosilda. O Imperador, então, vestiu a camisa e deu volta olímpica, sendo aplaudido de pé pelos mais de 21 mil presentes no Maracanã, principal palco da carreira do eterno craque. Após um gol de cada time, Adriano pode bater um pênalti cometido em Sheik para definir o placar em 4 a 3 para o Flamengo.

Flamengo Legends (4): Júlio César, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Juan, Athirson, Júnior, Diego Ribas, Petkovic, Romário, Adriano Imperador e Vagner Love. Depois: Toró, Djalminha, Hugo, Zé Roberto, Reinaldo, Emerson Sheik, Edílson, Aloísio Chulapa. Técnico: Zico

Amigos da Itália (3): Dida; Córdoba, Burdisso, Gamarra, Aldair, David Pizarro, Zé Elias, Hernanes, Fábio Junior, César e Materazzi. Depois: Adriano, Adrianinho, Gilberto, Thiago, Fábio Simplício, Ibson. Técnico: Zinho

Gols: Adrianinho, 2’/2ºT (0-1); Athirson, 15’/2ºT (1-1); Romário, 20’/2ºT (2-1); Adriano Imperador, 25’/2ºT (2-2); Rui, 38’/2ºT (2-3); Edilson, 39’/2ºT (3-3); Adriano Imperador, 41’/2ºT (4-3);

