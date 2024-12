PSG vence o Lyon e amplia vantagem na liderança

D0ce rotina! O PSG derrotou o Lyon por 3 a 1, neste domingo (15), em partida válida 15ª rodada do Campoeonato Francês. Dembélé, Vitinha e Gonçalo Ramos anotaram para o time da capital, enquanto Georges Mikautadze marcou o da honra do time visitante.

Com o resultado, o PSG, que ainda está invicto, segue na liderança. Afinal, o Paris Saint-Germain tem 37 pontos, com 11 vitórias e quatro empates. Dessa forma, o time comandando por Luís Enrique abriu sete pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha. O OM, aliás, empatou em 1 a 1 com o quarto colocado Lille, no último sábado (14). O Lille, por sua vez, tem 27 pontos. O Monaco é o terceiro, com 30. Já o Lyon está em quinto, com 25.

O time da capital abriu o placar logo aos 8 minutos, com Dembélé aproveitando jogada de Zaire-Emery pela esquerda. Seis minutos depois, o PSG ampliou com Vitinha em cobrança de pênalti sofrido por

Aos 14 minutos da etapa inicial, o PSG ampliou a diferença. Após o árbitro assinalar penalidade, Vitinha assumiu a responsabilidade, bateu e converteu. O Lyon descontou ainda no primeiro tempo, com Mikautadze. O Paris Saint-Germain ampliou no final do segundo tempo, com Gonçalo Ramos.

O PSG ainda teve um gol anulado de Doue. O zagueiro Beraldo foi titular e substituído pelo também brasileiro Marquinhos no início do segundo tempo. Pelo lado do Lyon, o goleiro Lucas Perri atuou os 90 minutos, enquanto o lateral-esquerdo Lyon sequer saiu do banco.

O PSG terá mais dois jogos antes da virada do ano. Dessa forma, visita o Monaco já nesta quarta-feira (18). Já no domingo que vem (22), o Paris Saint-Germain visita o Lens, mas pela Copa da França. A Ligue 1, vale lembrar, tem 34 rodadas. Portanto, cada time disputa 17 jogos por turno. Dessa forma, o time comandado por Luís Enriqu encerra a primeira metade da competição recebendo o Saint-Éttiene em 12 de janeiro. PSG e Monaco ainda terão outro compromisso no dia 5, mas pela Supercopa da França.

