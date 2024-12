Corinthians renova contrato com Carillo

A temporada de 2025 do Corinthians ainda nem começou, mas a diretoria do Alvinegro já trabalha de olho no ano que vem. Dessa forma, o Timão renovou o contrato do meia peruano André Carrillo. Agora, seu novo vínculo vai até 31 de dezembro de 2026.

O atual contrato, vale lembrar, iria até julho de 2025. O Corinthians usou as redes sociais para confirmar a renovação e publicou uma foto ao lado do presidente Augusto Melo e do executivo de futebol, Fabinho Soldado.

Carillo, aliás, chegou ao Corinthians em setembro deste ano. Desde então, o peruano de 33 anos atuou em 19 partidas, com duas assistências. Assim, ele foi importante ao Alvinegro na arrancada que tirou o Timão da penúltima colocação e o deixou em sétimo lugar, com nove vitórias seguidas no final da competição.

“Não fizemos história no momento porque não ganhamos nenhum título, mas sinto que construímos coisas boas para o que vem. Demorou um tempo até chegarem os resultados, mas ficamos com sentimentos muito positivos e isso nos dá muito ânimo para o próximo ano. O grupo merecia essa sequência de partidas e nos fez terminar 2024 de uma maneira muito bonita”, compartilhou.

Revelado pelo Alianza Lima (PER), Carrillo atuou na Europa com passagens por Sporting (POR), Benfica (POR) e Watford (ING). No Oriente Médio, camisa 19 passou por Al Hilal e Al-Qadisiyah, ambos da Arábia Saudita. O meia também soma 101 partidas com a camisa da Seleção Peruana.

Na próxima temporada, o Corinthians disputará Paulistão, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Inclusive, a primeira partida será já na segunda semana de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, no interior do estado, pela estreia do Campeonato Paulista.

