Atlético procura novo CEO, e diretor do Bahia vira opção

O Atlético busca reorganizar sua estrutura. Após uma temporada abaixo das expectativas, apesar de chegar a duas finais, o Galo está no mercado para contratar um novo CEO. As negociações com Rodrigo Caetano não avançaram, e um dirigente do Bahia pode se tornar uma alternativa.

A novidade é o interesse do Atlético em contar com Cadu Santoro. Atualmente diretor de futebol do Bahia, o profissional é bem avaliado pelo Grupo City e agrada à diretoria atleticana. O “ge” foi o primeiro a divulgar a informação.

Cadu é responsável pela gestão do Bahia e de outros clubes do Grupo City. Ele trabalha na empresa há cerca de 10 anos. No entanto, sua proximidade com o Tricolor, aliada ao prestígio que possui, pode dificultar as chances de o Atlético concretizar a contratação.

O Galo tinha Rodrigo Caetano como preferência para o cargo de CEO. Apesar das negociações, o dirigente enfrenta um problema pessoal que o impede, no momento, de retornar a Minas Gerais.

