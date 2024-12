São Paulo adia renovações e foca na construção do elenco para 2025

O São Paulo está completamente focado na construção do seu elenco para 2025. Tanto que vai adiar as conversas de renovação de atletas que tem seus vencimentos próximos do fim. A diretoria entende que é mais importante formar o grupo que vai estar à disposição de Zubeldía no ano que vem e estar com tudo pronto até a estreia da equipe no Campeonato Paulista.

Neste momento, quatro atletas tem seus vínculos próximos do fim. O mais urgente é de Liziero, que tem contrato com o São Paulo apenas até junho e pode assinar um pré-contrato com outro clube em janeiro. Além disso, Igor Vinícius, Alan Franco e Rafael tem seus vencimentos se encerrando no final de 2025. Os quatro são prioridades na discussão de renovação, mas o assunto só será tratado no ano que vem.

A diretoria vem priorizando a montagem do elenco neste momento. Mais específico as saídas. Afinal, o Tricolor tenta diminuir sua folha salarial e, principalmente, definir quem não fica no clube, para ir ao mercado atrás de reforços. Por exemplo, Jamal Lewis, Orejuela e Jhegson Mendéz são nomes certos que não ficam em 2025.

A única negociação tratada como mais concreta neste momento é a com o Porto para contratação do lateral-esquerdo Wendell. Além disso, o São Paulo ainda vai ao mercado atrás de um atacante e um meio-campista armador, este último tratado com mais urgência.

São Paulo mantém conversas com empresários

O objetivo do São Paulo é estrear no Campeonato Paulista com o elenco pronto. Contudo, entende que as renovações também tem que ser vistas com mais cuidado. Tanto que a diretoria mantém contato com empresários para retomar as discussões no início do próximo ano.

