Renato Augusto pretende seguir no Fluminense e encerrar carreira no fim de 2025

Ao longo da temporada, Renato Augusto não teve muitas oportunidades no Fluminense sob o comando do técnico Mano Menezes. Mesmo assim, o jogador, que está de férias em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou claro durante um jogo da NBA que pretende encerrar a carreira no clube carioca ao fim de 2025. O meia revelou esse desejo durante uma transmissão do Prime Vídeo neste sábado (14).

“Provavelmente, sim (fico no Fluminense). Provavelmente, meu último ano da carreira. Tentar fechar da melhor maneira possível. Tentar terminar a carreira de forma legal”, disse.

Um dos reforços do Tricolor para a temporada de 2024, o meio-campista esteve em campo em 32 oportunidades, porém não conseguiu se firmar entre os titulares.

Dessa forma, estufou a rede uma vez e deu uma assistência, sendo importante na final da Recopa Sul-Americana contra a LDU, do Equador, no Maracanã.

Por fim, a tendência é que o experiente atleta se reapresenta com o elenco em janeiro para uma temporada em que o time disputa o novo Super Mundial de clubes no meio do ano.

