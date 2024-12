Rony avalia saída do Palmeiras na próxima temporada

O casamento entre Rony e Palmeiras pode chegar ao fim em 2025. O jogador perdeu espaço na última temporada e vem convivendo com sondagens do Brasil e do exterior. Todas as conversas para uma possível saída do atacante ainda está em estágio inicial, mas o futuro do camisa 10 do Alviverde pode ser longe da Academia de Futebol.

Um dos clubes interessados no futebol do atacante é o Santos. Contudo, a pedida salarial de Rony está fora do orçamento planejado pelo Santos para 2025. O Peixe, recém promovido à Série A, ainda precisa controlar os gastos. Outro fator que complica a negociação é o contrato do atacante com o Palmeiras, válido até 2026. O Alviverde exigiria uma compensação financeira em caso de proposta oficial.

Em entrevista para o jornalista André Hernan, Rony disse que tem desejo de cumprir seu contrato com o Palmeiras até o final. Contudo, o atacante também comentou que sua permanência no clube passa diretamente pela diretoria.

“Cara, o meu futuro está nas mãos de Deus. O que tiver que ser, vai ser. Todas as pessoas me perguntam, eu falo que enquanto não me mandarem embora, estou aqui (no Palmeiras). Eu tenho contrato, vou cumprir meu contrato enquanto não me mandarem embora. Mas, até agora não tem nada”, disse Rony.

A passagem de Rony no Palmeiras

Anunciado em 2020, Rony custou R$28 milhões aos cofres do Palmeiras, que por sua vez adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta. Após um início conturbado, o atacante cresceu nas mãos de Abel Ferreira e hoje soma 70 gols pelo Verdão, sendo 23 na Libertadores, o maior artilheiro do clube na competição.

Com a atual comissão técnica, deixou de ser ponta e virou centroavante, embora tenha apenas 1,66m. Contudo, mesmo fora da sua posição habitual, foi como referência no ataque que ele viveu os melhores momentos com a camisa alviverde. Em 2022, por exemplo, Rony terminou como goleador alviverde na temporada com 23 gols e titular absoluto.

Nos últimos dois anos, entretanto, o desempenho do camisa 10 caiu e sua titularidade deixou de ser unânime. Em 2024, foram 10 gols em 63 jogos. Ele chegou a ser reserva de Flaco López em boa parte da temporada, mas terminou na equipe principal, mesmo sem grandes atuações.

Além disso, Rony vem convivendo com as críticas das torcidas. O atacante diz que não liga mais para os comentários negativos dos torcedores, mas seu ciclo no Palmeiras está cada vez mais próximo do fim.

