Patrick tem futuro indefinido e Santos busca novo clube para o meia

O Santos trabalha a todo vapor para montar seu elenco para a próxima temporada, no ano que marca seu retorno à Série A. Entre chegadas e saídas, a diretoria do Peixe tem uma incógnita para resolver. Afinal, o meia Patrick não tem futuro garantido e pode deixar a Baixada Santista em 2025.

Muito contestado internamente, o meia-atacante não convenceu durante a disputa da Série B do Brasileirão e dificilmente será utilizado na próxima temporada. Contudo, o Peixe terá que honrar o acordo que fez com o Atlético-MG na aquisição do jogador.

Afinal, a partir de janeiro do ano que vem, o jogador terá um salário de cerca de R$ 650 mil no Santos. Além disso, o Peixe iniciará o processo de compra de 80% dos direitos do atleta no valor de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões na cotação da época), divididos em 12 parcelas.

Neste ano, Patrick fez dez jogos na Série B, ficou apenas 280 minutos em campo, deu uma assistência e não marcou nenhum gol. Apesar de seu histórico positivo recente em grandes clubes do cenário nacional como São Paulo e Internacional, o Santos vê o jogador como uma grande quantia para arcar durante o ano.

Santos procura novo clube para Patrick

Neste momento, a ideia do Santos é colocar Patrick no mercado e conseguir um novo clube para o meia. Contudo, o salário do atleta e a dificuldade em encontrar possíveis interessados, vem dificultando a vida do Peixe. Essa combinação de fatores faz com que o Santos coloque um ponto de interrogação no nome de Patrick.

O Santos ainda vai esperar um novo treinador para bater o martelo sobre o futuro de Patrick. Contudo, a tendência é que o meia tenha um futuro longe da Baixada Santista.

