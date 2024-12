Fluminense renova com o técnico Mano Menezes para 2025

O presidente Mário Bittencourt, do Fluminense, confirmou durante uma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (16), que o técnico Mano Menezes seguirá no comando da equipe para 2025. O gaúcho, que ajudou o Tricolor a se recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro e permanecer na elite do futebol nacional, agora terá uma pré-temporada para preparar o elenco.

Além disso, o comandante será um dos responsáveis pela reformulação do grupo visando a próxima temporada, em que o time terá a Sul-Americana e o Super Mundial de Clubes. O treinador assinou novo vínculo válido até dezembro de 2025.

“Quero informar que o nosso treinador Mano Menezes segue conosco para 2025. A gente já trabalhou ao longo da semana toda e ele tinha questões pessoais para resolver, exames de rotina que faz todos os anos. Começamos a trabalhar já na quarta-feira (os profissionais de futebol). Existe um processo de montagem do elenco e os profissionais fazem o mesmo procedimento, reunião com treinador, chefe de scout e diretor executivo. Deixamos para anunciar na coletiva, pois nosso treinador merecia”, disse.





Perfil das contratações

O mandatário assumiu que houve uma mudança de rota com a contratação de Mano no meio de 2024, que deu certo com a permanência na Série A. Agora, o foco será no mesmo perfil da segunda janela de transferência, com a chegada de atletas mais fortes fisicamente.

“Acho que o futebol é feito de ciclos. O time de 2023 campeão da Libertadores começa a ser montado em 2021, início de 2022. Jogadores como Cano e Fábio chegaram nesse período. O time foi exitoso durante dois anos, com o bi do Carioca, terceiro no Brasileiro de 2022, semifinalista da Copa do Brasil em 2022 e os títulos da Libertadores e Recopa. No entanto, o ciclo se desgasta, acontece com todos os times que vence”, explicou.

“Acho que quando corrigimos a rota no meio de 2024, que reconhecemos que houve um erro no primeiro semestre do anos. O perfil de contratação do meio do ano já deixou claro, e o Mano falou isso. Não é só rejuvenescer o time, mas sim fazer uma mescla melhor. Assim, ficaram jogadores jovens e os com idade avançado, sem o miolo de atleta entre 26 e 30 anos e mais fortes fisicamente”, acrescentou.

