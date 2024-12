Novela: Jornal português diz que Sporting não tem negociações com Abel Ferreira

O técnico Abel Ferreira deve seguir trabalhando normalmente no Palmeiras. Nos últimos dias, o nome do treinador esteve vinculado ao Sporting, de Portugal e disposto à reduzir seu salário para voltar ao seu país natal, em reportagens dos jornais “Record” e “O Jogo”. Contudo, segundo o jornal português ”A Bola”, isso não deve acontecer.

De acordo com o jornal português, o Sporting não tem interesse na contratação de Abel Ferreira. Além disso, o periódico relata que o clube português vai seguir dando chances a João Pereira, que assumiu o cargo, mas ainda não deu a mesma estabilidade ao time. Ele veio da equipe B e conseguiu sua primeira vitória com a equipe no último final de semana.

Neste sábado (14), o jornal “Record”, de Portugal, noticiou o interesse do Sporting no treinador do Palmeiras. Em seguida, neste “O Jogo” foi mais além e adiantou: o técnico aceita reduzir seu salário para trabalhar no clube leonino.

O comandante ganha cerca de 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões) por ano no Palmeiras. Esta quantia, considerada alta, travaria a ida do treinador português ao Sporting. Contudo, as negociações do técnico com o clube português não deve acontecer.

Abel Ferreira no Palmeiras

Ex-jogador do Sporting (seu último clube na carreira de atleta), Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. A presidente do clube, Leila Pereira, tem o objetivo de renovar este vínculo.

No Palmeiras desde 2020, Abel já conquistou dez títulos pelo Verdão. A saber: Libertadores (2020, 2021), Brasileirão (2022, 2023), Copa do Brasil (2020), Paulistão (2022, 2023, 2024), Recopa (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

