Crise? Vinicius Souza e Anitta afastam rumores com nova foto romântica

Anitta e Vinicius Souza afastaram os rumores de crise no relacionamento com um registro repleto de paz – não só entre eles, mas no local em que estavam também. O casal optou por não divulgar a localização da foto, mas nota-se um clima frio e de muita privacidade em meio à natureza.

O passeio do casal ocorre em meio a dois rumores nas redes sociais. O primeiro, como dito, de uma suposta crise no relacionamento causada pela distância e agenda cheia. Já o segundo, de que Anitta se apresentaria no Rancho de Carlinhos Maia, um reality show promovido pelo influencer em seus perfis. A foto divulgada por Vinicius Souza, na tarde do último domingo (15), parece desmentir os boatos.

Vinicius Souza e Anitta estão curtindo o breve tempo livre na agenda de final de ano. Enquanto a cantora tem compromissos festivos para o réveillon no Brasil, o time do ex-Flamengo, Sheffield United, tem jogo no sábado (21).

Agenda Vinicius Souza

Diferente do calendário brasileiro, que só retorna em 2025, a temporada na Inglaterra ainda está no início. O Sheffield United venceu o duelo contra o Plymouth Agyle por 2 a 0 no último sábado (14) e retorna aos gramados uma semana depois, pela Championship. A equipe, aliás, lidera o torneio com 45 pontos em 21 jogos disputados.

Vinicius deverá vir ao Brasil para curtir o Natal com a família, visto que tem filhos no país, e retorna à Inglaterra logo na sequência. Isso porque o Sheffield tem compromisso no dia 26 de dezembro contra o Burnley, às 12h local.

Namoro

O casal assumiu namoro em 25 de setembro, mas mantém a relação de forma discreta e longe das redes sociais. As aparições ocorrem de forma moderada, e os dois tentam preservar a intimidade. O que não impede demonstrações públicas de carinho, como Vinicius fez quando Anitta varreu algumas premiações do Prêmio Multishow 2024.

