Pedro Caixinha ganha força para ser o novo treinador do Grêmio

O Grêmio encontra dificuldades em avançar nas negociações por um substituto de Renato Gaúcho. Após entrave nas tratativas com alguns profissionais, no atual cenário o alvo passa a ser Pedro Caixinha, antes um plano B.

Um fator que pode contribuir para este acerto é que o português está livre no mercado, após ser demitido do Bragantino no fim de outubro. Ou seja, não haveria a necessidade de pagamento de multa rescisória para tirá-lo de outro clube. Apenas o acerto com relação ao salário do mesmo e sua comissão técnica. A propósito, em apuração do Jogada10, a continuidade da carreira tanto para o profissional como para seus agentes é uma possibilidade que agrada.

Pedro Caixinha já havia despertado o interesse do Vasco. No entanto, o profissional recusou a oferta, pois seu desejo é um projeto mais consolidado. O treinador passou a se tornar uma opção com mais chances de assumir o Imortal depois do clube não obter sucesso nas investidas por Marcelo Gallardo e Vojvoda. Ambos não demonstraram interesse em deixar suas atuais equipes, River Plate e Fortaleza, respectivamente. Além disso, as altas remunerações não se encaixam no orçamento que o clube previu para a próxima temporada.

Grêmio dá início a planejamento para 2025

Em suas apresentações, os novos dirigentes do Tricolor Gaúcho, Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol, que substitui Antônio Brum, e Guto Peixoto, que será o diretor da pasta, indicaram que não há um prazo para definir o novo treinador. Assim, o vice-presidente de futebol ainda frisou que o perfil visto como ideal pelo Tricolor Gaúcho ainda está sendo traçado. Mesmo assim, alguns profissionais já estão sendo entrevistados.

A escolha desses cartolas foi essencial para dar início ao planejamento de 2025 e, consequentemente, para mapear candidatos a assumir o comando. Outros nomes especulados para o cargo foram Arce, ex-jogador do clube, Fábio Carille, Hernán Crespo, Thiago Carpini e até Tite.

