Zubeldía muda postura e participa ativamente do planejamento de 2025

O São Paulo, visando montar um elenco competitivo para 2025, vem ganhando um reforço de Luis Zubeldía por novas peças. O treinador tem participado ativamente das negociações do Tricolor Paulista e vem ganhando o respaldo da diretoria na escolha de jogadores e para se envolver nas tratativas.

Por exemplo, Zubeldía ligou par Oscar para falar sobre os planos de 2025. Apesar da negativa do meia, o treinador se mostrou à vontade para ir atrás de reforços, que na opinião dele, possa mudar o patamar de sua equipe no ano que vem. O comandante, aliás, também telefonou para outro atleta não revelado para ajudar nas negociações do São Paulo.

O argentino está mais à vontade no Tricolor para opinar e fazer pedidos. A mudança de postura é vista como normal pela diretoria. Assim, ele vem participando de todo o planejamento para 2025.

Zubeldía quer cinco reforços em 2025

No momento, Zubeldía deseja cinco contratações para o ano que vem: um lateral-direito, um lateral, esquerdo, um meia armador e um centroavante. O quinto reforço seria um extremo caso ”futuro camisa 10” contratado não tenha mobilidade para jogar também pelos lados, como deseja o argentino.

A única negociação tratada como mais concreta neste momento é a com o Porto para contratação do lateral-esquerdo Wendell. O jogador está vinculado ao clube português somente até o meio do ano que vem, o que dá ao atleta a possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de janeiro e se transferir, na metade de 2025, sem custos. Os europeus, porém, estão dificultando as conversas neste momento e exigem uma compensação financeira para liberação imediata.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.