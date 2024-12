Empresa de acompanhantes se oferece para pagar o salário de Paul Pogba no Corinthians

A Fatal Model confirmou, nesta segunda-feira (16), que fez uma proposta ao Corinthians para pagar entre R$ 3 a 4 milhões mensais, com o objetivo de viabilizar a contratação do meio-campista francês Paul Pogba. Esse apoio pode ser fundamental para que o clube consiga trazer o jogador, que está livre no mercado e, nos últimos dias, alimentou a imaginação do torcedor corintiano com uma declaração sobre seu interesse em atuar no Timão ao lado de Memphis Depay.

A diretoria da plataforma de anúncios de acompanhantes, que já havia se reunido anteriormente com a cúpula do clube paulista, entrou em contato novamente para sugerir o início das negociações. A Fatal Model é patrocinadora do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, além de apoiar outros times nas cinco regiões do país. A empresa faturou mais de R$ 100 milhões em 2024, conta com cerca de 400 colaboradores e já iniciou sua internacionalização em Londres.

“Gostaríamos de manifestar nosso interesse em contribuir ativamente para viabilizar essa operação, que certamente representa uma oportunidade única para todos os envolvidos”, afirmou a diretora da Fatal Model, Nina Sag.

A Fatal Model tem realizado ações diretamente ligadas ao esporte brasileiro, com patrocínios a diversos clubes, e deseja continuar ativa nesse mercado.

“A Fatal Model sempre apoiou o esporte. Desta vez, enxergamos uma oportunidade de fortalecer os laços com um clube que já figurava em nossa lista de interesses”, completou Sag.

