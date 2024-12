Cruzeiro acerta contratação de joia da base do América-MG

O Cruzeiro contratou o jovem Rodriguinho, de 21 anos, que estava no América-MG. O atleta, com vínculo até o fim de dezembro com o clube alviverde, chega à Raposa sem custos e assina contrato de três temporadas.

Rodriguinho e o América discutiram uma renovação contratual por meses, mas não chegaram a um acordo satisfatório para ambas as partes. Além do Cruzeiro, o jogador também recebeu sondagens de outros clubes brasileiros e de uma equipe da segunda divisão da Alemanha.

O América conseguiu manter 10% dos direitos econômicos do atleta, garantindo lucro em uma venda futura. Esse acordo foi possível graças ao bom relacionamento de Alexandre Mattos com a diretoria do Coelho.

Rodriguinho destacou-se nas categorias de base do América. Em 2024, disputou 25 partidas e marcou quatro gols. Ao longo de sua trajetória no Coelho, fez 67 jogos e balançou as redes em sete oportunidades.

