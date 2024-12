Diretoria do Vasco pede nova prorrogação do prazo de penhoras e cobranças

Nesta segunda-feira (16), o Vasco apresentou uma petição para estender o prazo da medida cautelar que suspende penhoras e bloqueios financeiros. O prazo atual termina em 23 de dezembro, e a diretoria solicita uma extensão de 60 dias.

Caso a solicitação seja aceita, o novo prazo valerá até 21 de fevereiro de 2025. O objetivo do processo é negociar com credores e buscar soluções para equilibrar as dívidas do clube. Para isso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) está coordenando as tratativas.

No documento, o Vasco informa que já iniciou negociações com alguns credores. Além disso, o clube está concluindo acordos com a Comissão de Credores do Regime Centralizado de Execuções Trabalhistas. A petição foi protocolada na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Segue um trecho do ofício

“Ressalte-se a possibilidade de concessão de prazo adicional para que todas as execuções sigam suspensas enquanto os Requerentes buscam alcançar uma composição que evitará o ajuizamento do pedido de recuperação, na forma da Lei nº 11.101/2005 (‘LRF’) – beneficiando, portanto, toda a comunidade de credores, incluindo aqueles que, por ora, optaram por deixar a mesa de negociações.”

Confira o que diz o relatório

Mediadores alocados para o projeto: 04

Sessões de mediação realizadas: 146

Sessões de mediação agendadas até 20 de dezembro: 05

Requeridos que recusaram o convite para mediação: 36

Aquele que participaram de ao menos uma sessão de mediação: 192

Requeridos que aceitaram a proposta de acordo: 24

Requerimento que assinaram Termo de Mediação: 18

Termos de Mediação pendentes de assinatura: 02

Requeridos que rejeitaram a proposta de acordo apresentada: 12

